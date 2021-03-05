Принят Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”»

Сегодня, 5 февраля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“».

О новом Законе рассказала Председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«Законом устанавливается механизм практической реализации норм об административной ответственности за совершение правонарушений в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств с учётом применения на территории Донецкой Народной Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях. В частности, Законом уточняется состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством лицом, которое не имеет при себе или не предъявило для проверки полис (договор) обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также определяются должностные лица, уполномоченные на составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Также вносятся корректировки, связанные с отложением требования о необходимости наличия документа об обязательном техническом осмотре для заключения договора обязательного страхования», – рассказала Елена Шишкина.

Парламентарии проголосовали за принятие Закона в двух чтениях в целом. Далее Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.