Принят Закон «Об экологической экспертизе»

Сегодня, 6 августа, в рамках очередного пленарного заседания парламентарии рассмотрели и приняли проект закона «Об экологической экспертизе».

Представил парламентариям проект закона депутат Народного Совета, председатель Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

«Законопроект разработан в целях правового регулирования отношений в сфере экологической экспертизы и направлен прежде всего на реализацию конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности. В законопроекте раскрывается понятие «экологическая экспертиза», устанавливаются принципы проведения экологической экспертизы и её виды, определяются права и обязанности субъектов в сфере экологической экспертизы, закрепляются полномочия Правительства Донецкой Народной Республики и республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны окружающей среды, в сфере экологической экспертизы. Кроме того, уточняются объекты государственной экологической экспертизы, устанавливаются унифицированные критерии отнесения объектов и видов деятельности к объектам государственной экологической экспертизы, конкретизируется момент начала и сроки проведения государственной экологической экспертизы», – рассказал Юрий Покинтелица.

Законопроект «Об экологической экспертизе» принят парламентариями в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.