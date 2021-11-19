Принят закон об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям

В пятницу, 19 ноября, в рамках повестки дня очередного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты приняли проект закона «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке».

С докладом перед парламентариями выступила председатель Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова.

«Разработка проекта закона обусловлена реализацией положений Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции, подписанного 15 сентября 2021 года главами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Проект закона направлен на развитие экономики, а также способствование осуществлению предпринимательской деятельности субъектами хозяйствования», – сказала Марина Жейнова.

Она отметила, что основной целью проекта закона является урегулирование правоотношений в части особенностей предоставления субсидий из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики кредитным организациям для компенсации части процентных доходов в связи с предоставлением кредитов субъектам хозяйствования по льготной процентной ставке. Такая процентная ставка устанавливается в целях стимулирования развития экономики и государственной поддержки субъектов хозяйствования.

«Проектом закона предусматривается закрепление общих положений предоставления субсидии и применения льготной процентной ставки, субъектов получения субсидии, порядок подачи заявки на её получение, процедуры рассмотрения заявок на предоставление субсидий. Также проектом закона определяются условия предоставления субсидии и порядок осуществления контроля за соблюдением данных условий, порядок перечисления субсидии», – отметила Марина Жейнова.

Закон «Об особенностях предоставления субсидии кредитным организациям из Фонда субсидирования процентной ставки по кредитным договорам при кредитовании субъектов хозяйствования по льготной процентной ставке» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.