Принят закон, обеспечивающий основные гарантии прав и законных интересов ребёнка

В пятницу, 24 декабря, в рамках повестки дня заключительного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва парламентарии рассмотрели проект закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике».

Проект закона, направленный на установление и обеспечение основных гарантий прав и законных интересов ребёнка в Республике, создание правовых, социально-экономических условий для их реализации, представила председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова.

«Проект закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике» является законодательным закреплением основ государственной политики в интересах детей, которая затрагивает различные аспекты жизни ребёнка, в том числе правовые, социальные, жилищные, духовно-культурные.

Согласно нормам проекта закона, органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные лица указанных органов в соответствии со своей компетенцией содействуют ребёнку в реализации и защите его прав и законных интересов с учётом возраста ребёнка и в пределах установленного законодательством Донецкой Народной Республики объёма дееспособности ребёнка посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов, проведения методической, информационной и иной работы с ребёнком по разъяснению его прав и обязанностей», – сказала Юлия Крюкова.

Депутат отметила, что в проекте закона особое внимание уделено безопасности организации отдыха и оздоровления детей.

«Предполагается создание реестра организаций отдыха детей и их оздоровления. Формирование и ведение указанного реестра возложено на орган исполнительной власти, который, согласно проекту закона, определит Правительство Донецкой Народной Республики. Проект закона предусматривает основания и перечень необходимых сведений, которые должны предоставить организации отдыха детей и их оздоровления для включения указанных организаций в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления», – сказала Юлия Крюкова.

«Проект закона сосредоточивает основные направления по обеспечению защиты прав и законных интересов ребёнка в Донецкой Народной Республике в таких сферах, как:

образование;

здравоохранение;

профессиональная ориентация, профессиональное обучение и занятость;

отдых и оздоровление;

защита ребёнка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию;

формирование социальной инфраструктуры для детей;

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей;

защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

противодействие торговле детьми и эксплуатации детей», – уточнила Юлия Крюкова.

Парламентарий отметила, что государство признаёт детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

«Ребёнок сможет стать гармонично и всесторонне развитой личностью, только если будут обеспечиваться все его основные физические, интеллектуальные, психические, духовные и нравственные потребности», – сказала Юлия Крюкова.

Она напомнила, что гарантии прав детей, прежде всего, закреплены в Конституции Донецкой Народной Республики.

«Согласно части 1 статьи 1 Конституции Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством, в котором охраняются труд и здоровье людей, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются гарантии социальной защиты. Также в соответствии с частью 1 статьи 31 Конституции, материнство и детство, семья находятся под защитой государства», – резюмировала Юлия Крюкова.

Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.