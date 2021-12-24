Принят закон, предусматривающий возможность зачисления братьев и сестёр в одну школу независимо от их прописки

Сегодня, 24 декабря, в ходе заключительного пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Проект закона представила депутат Народного Совета, председатель Комитета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова.

«Проектом закона в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» вносятся изменения, уточняющие нормы о праве ребёнка на преимущественный приём на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра.

Так, исключается ограничение, согласно которому указанное право предоставляется при условии проживания братьев и (или) сестёр в одной семье и наличия у них общего места жительства, и уточняется, что такое право предоставляется как полнородным, так и неполнородным братьям и (или) сёстрам. При этом ребёнок может обучаться в организации, в которой обучается только один из его братьев (сестёр), а не все братья и сёстры.

Ранее родителям было необходимо доказать родство между детьми для их зачисления в одну образовательную организацию. Нормами проекта закона это условие отменятся», – сказала Наталья Волкова.

Закон «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» был принят депутатами в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.