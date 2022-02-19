Принята повестка чрезвычайного пленарного заседания (19.02.2022)

Пленарные заседания

В субботу, 19 февраля, в сессионном зале Дома Правительства началось чрезвычайное пленарное заседание весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 88 депутатов.

В проект повестки дня входит рассмотрение проекта постановления Народного Совета ДНР «Об утверждении Указа Главы Донецкой Народной Республики от 19 февраля 2022 года № 29 «О проведении общей мобилизации».

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