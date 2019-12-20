Принята повестка очередного пленарного заседания осенней сессии

Пленарные заседания

Сегодня, 20 декабря, в Доме Правительства открыто очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступил 81 депутат от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

На мероприятии присутствует Глава ДНР Денис Пушилин.

Перед началом пленарного заседания парламентарии заслушали отчёты руководителей парламентских фракций «Донецкая Республика» (докладчик – руководитель фракции Валерий Скороходов) и «Свободный Донбасс» (докладчик – руководитель фракции Алексей Жигулин).

Также Председатель Народного Совета ДНР Владимира Бидёвки представил доклад, в котором подвёл итоги работы Народного Совета за период с 19 ноября 2018 года по 20 декабря 2019 года.

Руководитель государства обратился с посланием к депутатам Народного Совета.

Далее депутаты рассмотрят проекты постановлений «О назначении Морозовой Дарьи Васильевны на должность Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике», «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва от фракции «Общественное движение «Свободный Донбасс» в Народном Совете Донецкой Народной Республики» Цыплакова Сергея Геннадьевича», «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва от фракции «Общественное движение «Донецкая Республика» в Народном Совете Донецкой Народной Республики» Кадырова Германа Рустемовича» и «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва от фракции «Общественное движение «Донецкая Республика» в Народном Совете Донецкой Народной Республики» Бабенко Оксаны Александровны».

Парламентарии заслушают отчёт Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам проверки законности отказа в государственной аккредитации Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, заместитель министра связи ДНР Андрей Мельников, помощник Генерального прокурора по взаимодействию с высшими органами государственной власти советник юстиции Роза Мавлиханова, начальник отдела нормотворчества Юридического департамента Центрального республиканского банка ДНР Михаил Попов, заместитель начальника отдела пресс-службы Аппарата Правительства ДНР Михаил Меркулов, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Владислав Безуглый, главный специалист сектора международного сотрудничества и протокола Судебного департамента при Верховном Суде Ольга Тарасенко, ведущий специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде ДНР Николай Цыганок.

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