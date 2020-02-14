Принята повестка очередного пленарного заседания весенней сессии

Сегодня, 14 февраля, в Доме Правительства открыто очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступил 91 депутат от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

Перед принятием повестки пленарного заседания Александр Прилуцкий и Инна Лаевская приняли присягу на верность народу Донецкой Народной Республики.

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в статью 85 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”» и «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об оплате труда”».

Также парламентарии рассмотрят проекты постановлений «О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики», «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики от фракции «Общественное движение «Донецкая Республика» в Народном Совете Донецкой Народной Республики второго созыва» Дубовки Владимира Николаевича», «Об избрании заместителя председателя Комитета Народного Совета по промышленности и торговле и об изменении состава Комитета Народного Совета по промышленности и торговле».

Далее парламентарии рассмотрят проекты постановлений «Об изменении состава Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства» и «Об изменении состава Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям». Согласно постановлениям в состав Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства вводится депутат Народного Совета ДНР Александр Прилуцкий, а в состав Комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям – депутат Народного Совета Инна Лаевская.

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, и. о. председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий, помощник Генерального прокурора по взаимодействию с высшими органами государственной власти советник юстиции Роза Мавлиханова, начальник отдела нормотворчества Юридического департамента Центрального республиканского банка ДНР Михаил Попов, заместитель начальника отдела пресс-службы Аппарата Правительства ДНР Михаил Меркулов, главный специалист сектора международного сотрудничества и протокола Судебного департамента при Верховном Суде Ольга Тарасенко, ведущий специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде ДНР Николай Цыганок, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Владислав Безуглый.