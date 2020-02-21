Принята повестка очередного пленарного заседания весенней сессии

Сегодня, 21 февраля, в Доме Правительства открыто очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 91 депутат от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

Перед принятием повестки пленарного заседания Александр Гриденко и Надежда Коваленко приняли присягу на верность народу Донецкой Народной Республики.

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов «О внесении изменения в статью 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”», «О внесении изменений в статьи 17 и 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”» и «О внесении изменения в статью 56 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

Далее парламентарии рассмотрят проекты постановлений «Об изменении состава Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству» и «Об изменении состава Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений». Согласно постановлениям, в состав Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству вводится депутат Народного Совета Надежда Коваленко, а в состав Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений – депутат Народного Совета Александр Гриденко.

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, и.о. Председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий, помощник Генерального прокурора по взаимодействию с высшими органами государственной власти, советник юстиции Роза Мавлиханова, начальник отдела нормотворчества Юридического департамента Центрального Республиканского Банка ДНР Михаил Попов, заместитель начальника отдела пресс-службы Аппарата Правительства ДНР Михаил Меркулов, главный специалист сектора международного сотрудничества и протокола Судебного департамента при Верховном Суде Ольга Тарасенко, ведущий специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде ДНР Николай Цыганок, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Владислав Безуглый.