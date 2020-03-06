Принята повестка очередного пленарного заседания весенней сессии

Сегодня, 6 марта, в Доме Правительства открыто очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 92 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки включено рассмотрение проектов постановлений «О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики», «О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики Государственного комитета по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики».

Так, согласно данным постановлениям предлагается за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Донецкой Народной Республике, обеспечение прав и свобод её граждан, укрепление демократии и конституционного строя, за активную общественно-политическую деятельность и укрепление межпарламентских связей наградить Почётной грамотой Народного Совета Наталью Сигитову, Александра Пархоменко, а также Государственный комитет по земельным ресурсам.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проекты постановлений «О внесении изменений в Положение о порядке работы с депутатскими обращениями и депутатскими запросами, внесенными депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 12 декабря 2014 года № I-40П-НС» и «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики Прилуцкого Александра Сергеевича».

Также в проект повестки включены законопроекты «О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, заместитель директора Юридического департамента Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики Михаил Попов, ведущий специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде ДНР Николай Цыганок.