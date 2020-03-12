Принята повестка очередного пленарного заседания весенней сессии

Сегодня, 12 марта, в Доме Правительства открыто очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 87 депутатов от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки включено рассмотрение проектов законов «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики в части приведения их положений в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики “О Правительстве Донецкой Народной Республики“», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О телекоммуникациях“» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей“».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете Алексей Сухинин, помощник Генерального прокурора по взаимодействию с высшими органами государственной власти советник юстиции Роза Мавлиханова, начальник отдела пресс-службы Аппарата Правительства Донецкой Народной Республики Михаил Меркулов, заместитель директора Юридического департамента Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики Михаил Попов, ведущий специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде Донецкой Народной Республики Николай Цыганок, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Владислав Безуглый.