Принята повестка очередного пленарного заседания весенней сессии

Пленарные заседания

Сегодня, 27 марта, в Доме Правительства открыто очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 85 депутатов от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» и «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”».

Далее парламентарии рассмотрят проекты постановлений «О проведении парламентских слушаний на тему «О концепции проекта закона “Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике”», «Об изменении состава Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета, Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства», «Об избрании председателя Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства» и «Об избрании заместителя председателя Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют Генеральный прокурор Донецкой Народной Республики Андрей Спивак, представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, помощник Генерального прокурора по взаимодействию с высшими органами государственной власти советник юстиции Роза Мавлиханова, начальник отдела нормотворчества Юридического департамента Центрального республиканского банка ДНР Михаил Попов, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Владислав Безуглый, главный специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности при Верховном Суде Донецкой Народной Республики Евгения Мокрая.

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