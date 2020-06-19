Принята повестка очередного пленарного заседания весенней сессии

Сегодня, 19 июня, в Доме Правительства открыто очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступил 91 депутат от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

Процедуру альтернативного голосования пройдут одноимённые законопроекты «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О противодействии терроризму”», которые будут представлять Виталий Кравец и Андрей Ворошилов.

Также на пленарном заседании депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики».

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления «О награждении почётной грамотой Народного Совета ДНР».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, помощник Генерального прокурора по взаимодействию с высшими органами государственной власти советник юстиции Роза Мавлиханова, заместитель директора Юридического департамента Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики Михаил Попов, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Владислав Безуглый, главный специалист юридического отдела Верховного Суда Донецкой Народной Республики Николай Цыганок.