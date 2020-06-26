Принята повестка осенней сессии 2020 года
Сегодня, 26 июня, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект постановления «Об утверждении повестки дня осенней сессии 2020 года Народного Совета Донецкой Народной Республики второго созыва».
С докладом выступил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.
По словам спикера парламента, в повестку осенней сессии войдут такие законопроекты, как: «Об организации страхового дела в Донецкой Народной Республике», «О бухгалтерском учёте», «Об экологической экспертизе», «Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики», «О государственном материальном резерве», «О семеноводстве», «О ветеранах», «О воинской обязанности и военной службе», «Об использовании на территории Донецкой Народной Республики Государственного флага Российской Федерации», а также ряд других.
Также будет завершена работа по внесению изменений в законы «Об образовании» и «О культуре», закрепляющие статус русского языка как единственного государственного.
Кроме того, в рамках кодификации законодательства Республики в повестку осенней сессии войдут проекты Трудового и Земельного кодексов.
Учитывая значимость предлагаемых законопроектов для государственного строительства Донецкой Народной Республики, парламентарии приняли проект повестки осенней сессии 2020 года.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.