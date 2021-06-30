Принята повестка осенней сессии 2021 года Народного Совета ДНР II созыва

Сегодня, 30 июня, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект постановления «Об утверждении повестки дня осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва».

С докладом выступил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка. По словам спикера, в повестку осенней сессии вошли такие законопроекты, как «О защите прав детей», «О стандартизации», «О ветеранах», «Об основах государственной молодежной политики», «Об инвестиционной деятельности» и другие.

Кроме того, на голосование будут вынесены проекты Земельного кодекса Донецкой Народной Республики и Трудового кодекса Донецкой Народной Республики.

Всего в рамках осенней сессии планируется рассмотреть более 40 законопроектов.

Парламентарии приняли повестку осенней сессии 2021 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.