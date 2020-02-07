Принята повестка первого пленарного заседания весенней сессии 2020 года

Сегодня, 7 февраля, в Доме Правительства открыто первое пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 89 депутатов от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня включено рассмотрение проекта Водного кодекса Донецкой Народной Республики (докладчик депутат Юрий Покинтелица).

Кроме того, парламентарии заслушают отчёт Координационного комитета Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Далее парламентарии рассмотрят проект постановления «Об изменении состава Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам», в соответствии с которым в состав Комитета вводятся депутаты Народного Совета ДНР Михаил Рымарь и Лариса Ювко, принявшие присягу на верность народу Донецкой Народной Республики сегодня, перед принятием повестки пленарного заседания.

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, и.о. председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий, помощник Генерального прокурора по взаимодействию с высшими органами государственной власти советник юстиции Роза Мавлиханова, начальник отдела нормотворчества Юридического департамента Центрального республиканского банка ДНР Михаил Попов, заместитель начальника отдела пресс-службы Аппарата Правительства ДНР Михаил Меркулов, главный специалист сектора международного сотрудничества и протокола Судебного департамента при Верховном Суде ДНР Ольга Тарасенко, ведущий специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде ДНР Николай Цыганок, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Владислав Безуглый.