Принята повестка пленарного заседания (07.02.2022)

В понедельник, 7 февраля, в сессионном зале Дома Правительства началось первое пленарное заседание весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 78 депутатов.

В проект повестки дня входит рассмотрение следующих законопроектов:

«О ратификации протоколов в форме обмена письмами о внесении изменений в Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года»;

«О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе»;

«О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О развитии сельского хозяйства»;

«О внесении изменений в статью 320 Арбитражного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменений в статьи 26 и 34 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении»;

«О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «Об особенностях взыскания задолженности с отдельных юридических лиц в порядке исполнительного производства».

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления «О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики», а также заслушают отчёты о работе временных комиссий Народного Совета, Координационного комитета Народного Совета и Молодёжного Парламента Донецкой Народной Республики.