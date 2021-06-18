Принята повестка пленарного заседания

Сегодня, 18 июня, в сессионном зале Дома Правительства началось очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 84 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В соответствии с принятой повесткой дня в рамках пленарного заседания в формате «правительственного часа» с докладом выступит министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артём Крамаренко.