Принята повестка пленарного заседания

Пленарные заседания

Сегодня, 18 июня, в сессионном зале Дома Правительства началось очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 84 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В соответствии с принятой повесткой дня в рамках пленарного заседания в формате «правительственного часа» с докладом выступит министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артём Крамаренко.

Новости по теме

Владимир Бидёвка вручил почётные грамоты Народного Совета за вклад в развитие Республики и по случаю Дня медицинского работника (Фоторепортаж, Видео)

Депутаты Народного Совета продолжили работу в комитетах (18.06.21)

Состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий

В Народном Совете обсудили проблемные вопросы правоприменения норм Закона «О рекламе»