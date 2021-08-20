Принята повестка пленарного заседания

Сегодня, 20 августа, в сессионном зале Дома Правительства началось очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 70 депутатов от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня включён законопроект «О внесении изменения в статью 225 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» и альтернативные законопроекты, способствующие повышению эффективности государственного управления:

Также парламентарии заслушают отчёт Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.

Кроме того, в повестку пленарного заседания включены проекты законов, рекомендованные профильными комитетами к отклонению: