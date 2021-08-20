Принята повестка пленарного заседания
Сегодня, 20 августа, в сессионном зале Дома Правительства началось очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 70 депутатов от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».
В проект повестки дня включён законопроект «О внесении изменения в статью 225 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике» и альтернативные законопроекты, способствующие повышению эффективности государственного управления:
- «О внесении изменений в статьи 12 и 24 Закона Донецкой Народной Республики «О Правительстве Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Правительстве Донецкой Народной Республики».
Также парламентарии заслушают отчёт Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.
Кроме того, в повестку пленарного заседания включены проекты законов, рекомендованные профильными комитетами к отклонению:
- «О едином взносе на общеобязательное государственное социальное страхование»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе»;
- «О внесении изменения в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменения в статью 57 Закона Донецкой Народной Республики «О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О дорожном движении»;
- «О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству»;
- «Об административной ответственности за нарушение порядка установки и использования на транспортных средствах специальных сигнальных устройств и цветографических схем»;
- «О внесении изменений в статьи 304 и 346 Закона Донецкой Народной Республики «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике».