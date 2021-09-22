Принята повестка пленарного заседания

Сегодня, 22 сентября, в сессионном зале Дома Правительства началось внеочередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 74 депутата.

В проект повестки дня входит рассмотрение следующих законопроектов:

– «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О международных договорах Донецкой Народной Республики» и Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах»;

– «О ратификации Договора в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции».