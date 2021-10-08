Принята повестка пленарного заседания

Сегодня, 8 октября, в сессионном зале Дома Правительства началось очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 80 депутатов.

В проект повестки дня входит рассмотрение следующих законопроектов:

Также депутаты рассмотрят проект постановления «О назначении на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики Мамедовой Лейлы Мурватовны».

Кроме того, в ходе пленарного заседания депутаты заслушают доклады представителей Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития, Министерства агропромышленной политики и продовольствия на тему «Ситуация с ростом цен на продукты питания в Донецкой Народной Республике».