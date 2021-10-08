Принята повестка пленарного заседания
Сегодня, 8 октября, в сессионном зале Дома Правительства началось очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 80 депутатов.
В проект повестки дня входит рассмотрение следующих законопроектов:
- «О внесении изменений в статью 2 Закона Донецкой Народной Республики «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности»;
- «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Также депутаты рассмотрят проект постановления «О назначении на должность судьи Верховного Суда Донецкой Народной Республики Мамедовой Лейлы Мурватовны».
Кроме того, в ходе пленарного заседания депутаты заслушают доклады представителей Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития, Министерства агропромышленной политики и продовольствия на тему «Ситуация с ростом цен на продукты питания в Донецкой Народной Республике».