Принята повестка пленарного заседания
Сегодня, 3 ноября, в сессионном зале Дома Правительства началось внеочередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 90 депутатов.
На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах»;
- «О внесении изменений в статьи 8 и 17 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики».