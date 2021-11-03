Принята повестка пленарного заседания

Пленарные заседания

Сегодня, 3 ноября, в сессионном зале Дома Правительства началось внеочередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 90 депутатов.

На повестке дня рассмотрение следующих законопроектов:

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