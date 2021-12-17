Принята повестка пленарного заседания

Пленарные заседания

Сегодня, 17 декабря, в сессионном зале Дома Правительства началось очередное пленарное заседание осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 85 депутатов.

На повестке дня рассмотрение законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества».

Проект закона «О внесении изменения в статью 28 Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» снят с рассмотрения в связи с необходимостью доработки.

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