Принята повестка пленарного заседания: изменения в сфере лицензирования образовательной деятельности, мораторий на штрафы за отсутствие ОСАГО и меры за неуплату алиментов

Сегодня, 24 сентября, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 69 депутатов от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня включён проект постановления «О внесении изменений в Постановление Народного Совета ДНР от 11 сентября 2020 года № II 398-II-НС “О проведении парламентских слушаний на тему “Снижение административного влияния на предпринимательскую деятельность”».

В ходе пленарного заседания состоятся парламентские слушания на тему «Снижение административного влияния на предпринимательскую деятельность». По результатам обсуждения парламентарии примут рекомендации по теме слушаний.

Далее депутаты рассмотрят законопроекты «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О системе государственной службы Донецкой Народной Республики” и Закон Донецкой Народной Республики “О государственной гражданской службе”», «О внесении изменения в статью 48 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”», «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственной дактилоскопической регистрации”» и «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Также в проект повестки включен законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», разработанный Комитетом Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству. В законопроекте согласовываются нормы Гражданского кодекса ДНР с действующим Законом ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». В частности, в Гражданском кодексе ДНР закрепляется возможность образовывать централизованные религиозные организации не десятью, а тремя местными религиозными организациями.

Далее вниманию депутатов будет представлен законопроект «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”», которым предусмотрена пролонгация до 1 декабря 2020 года моратория на привлечение владельцев транспортных средств к административной ответственности за отсутствие страхового полиса ОСАГО.

Кроме того, на рассмотрение вынесены законопроекты «Об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и «О внесении изменения в статью 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», призванные системно урегулировать вопросы, связанные с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.