Принята повестка пленарного заседания

Сегодня, 20 ноября, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 82 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Государственной оперативно-спасательной службе”»;

«О внесении изменений в статью 74 1 Закона Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”»;

Закона Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”»; «О внесении изменений в статьи 63 и 138 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”»;

«Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики»;

«О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики»;

«О личном крестьянском хозяйстве»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», которым установлен порядок признания сельскохозяйственной продукции, произведённой плательщиком сельскохозяйственного налога в случае его реорганизации;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», которым регулируется ряд вопросов по распоряжению конфискованным имуществом;

«О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», который приводит к единообразию ряд терминов, используемых в сфере воинской обязанности и прохождения военной службы.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», которым предлагается внести изменения в законы ДНР «О судебной системе Донецкой Народной Республики», «О статусе судей» и «О Верховном Суде Донецкой Народной Республики», и законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов”», разработанный Комитетом Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике.

Также депутаты рассмотрят следующие законопроекты, рекомендованные профильными комитетами к отклонению:

«Об органах судейского сообщества»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности”»;

«О внесении изменений и дополнений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”»;

«О внесении изменения в статью 47 Закона Донецкой Народной Республики “О животном мире”»;

«О внесении изменений в статью 34 Закона Донецкой Народной Республики “Об охране атмосферного воздуха”»;

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики».

Ряд законопроектов будут рассмотрены во втором чтении:

«О народных заседателях»;

«Об использовании языков на территории Донецкой Народной Республики»;

«О государственном контроле (надзоре) за использованием и охраной земель»;

«О внесении изменений в статью 57 Закона Донецкой Народной Республики “Об автомобильном транспорте”».

После принятия постановлений «О награждении Почетным знаком Народного Совета Донецкой Народной Республики», «О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики» за заслуги в деле развития парламентаризма будут вручены соответствующие награды.

Парламентарии заслушают отчёты о деятельности Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, Временной комиссии по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий и Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, в которых будет освещена работа комиссий с июля по октябрь 2020 года.