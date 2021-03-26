Принята повестка пленарного заседания: снижение налоговой нагрузки, усовершенствование системы образования, полномочия судебных приставов

Сегодня, 26 марта, в сессионном зале Дома Правительства началось очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 82 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня включены следующие законопроекты: