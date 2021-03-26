Принята повестка пленарного заседания: снижение налоговой нагрузки, усовершенствование системы образования, полномочия судебных приставов
Сегодня, 26 марта, в сессионном зале Дома Правительства началось очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 82 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».
В проект повестки дня включены следующие законопроекты:
- «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”»;
- «О внесении изменения в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменения в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики»;
- «О внесении изменения в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О судебном сборе”»;
- «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”»;
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»;
- «О внесении изменений в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».