Принята повестка весенней сессии 2020 года Народного Совета ДНР II созыва
Сегодня, 27 декабря, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект постановления «Об утверждении повестки дня весенней сессии 2020 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва».
С докладом выступил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка. По словам спикера, в повестку весенней сессии должны войти такие законопроекты, как «О ветеранах», «Об организации страхового дела в Донецкой Народной Республике», «Об экологической экспертизе», «О научной, научно-технической и инновационной деятельности», «О защите конкуренции» и другие.
Также парламентарии рассмотрят альтернативные законопроекты «О государственной гражданской службе» и «О стандартизации».
Кроме того, на голосование будут вынесены проекты ряда кодексов: Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Водный кодекс Донецкой Народной Республики.
Учитывая значимость предлагаемых проектов для государственного строительства Донецкой Народной Республики, парламентарии приняли повестку весенней сессии 2020 года.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.