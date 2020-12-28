Принята повестка весенней сессии 2021 года Народного Совета ДНР II созыва

Пленарные заседания

Сегодня, 28 декабря, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект постановления «Об утверждении повестки дня весенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва».

С докладом выступил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка. По словам спикера, в повестку весенней сессии вошли такие законопроекты, как «О лицензировании отдельных видов деятельности», «О потребительском кредите (займе)», «Об организации страхового дела в Донецкой Народной Республике», «Об инвестиционной деятельности», «О карантине растений», «О семеноводстве» и другие.

Кроме того, на голосование будут вынесены проекты ряда кодексов ДНР: Трудовой кодекс, Земельный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Учитывая значимость предлагаемых проектов для государственного строительства Донецкой Народной Республики, парламентарии приняли повестку весенней сессии 2021 года.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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