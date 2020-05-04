Принята повестка внеочередного пленарного заседания

Сегодня, 4 мая, в Доме Правительства открыто внеочередное пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 93 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня включено рассмотрение законопроектов «О внесении изменений в Закон ДНР “О налоговой системе”», «О внесении изменений в статью 71 Закона ДНР “О налоговой системе”», «О внесении изменений в Закон ДНР “Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции”», «О внесении изменений в Уголовный кодекс ДНР и статью 124 Уголовно-процессуального кодекса ДНР», «О внесении изменений в статью 1642 Гражданского кодекса ДНР» и «О внесении изменений в законы ДНР “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)” и “О нотариате”».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, помощник генерального прокурора по взаимодействию с высшими органами государственной власти советник юстиции Роза Мавлиханова, заместитель директора Юридического департамента Центрального республиканского банка Донецкой Народной Республики Михаил Попов, начальник отдела пресс-службы Аппарата Правительства Донецкой Народной Республики Михаил Меркулов, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Владислав Безуглый, ведущий специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде ДНР Николай Цыганок, главный специалист юридического отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в ДНР Владислав Безуглый.