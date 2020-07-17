Принята повестка внеочередного пленарного заседания

Сегодня, 17 июля, в Доме Правительства открыто внеочередное пленарное заседание Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 84 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

Парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект «Об опеке и попечительстве». Также в повестку дня пленарного заседания внесены законопроекты:

«Семейный кодекс Донецкой Народной Республики;

«О вынужденных переселенцах»;

«О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики “О железнодорожном транспорте” и “О трансграничных концернах”»;

«О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”»;

«О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”».

Также парламентарии заслушают отчёт Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проекты постановлений:

«О продлении срока полномочий Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий»;

«О продлении срока полномочий Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по вопросам деятельности рынков, а также предприятий и учреждений – нерезидентов, на которых введены временные государственные администрации»;

«О продлении срока полномочий Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии Украины».

«О продлении срока полномочий Временной Комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин Геннадиевич, заместитель директора Юридического департамента Центрального республиканского банка Михаил Попов и главный специалист отдела подготовки законопроектов Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Аппарата Верховного Суда ДНР Николай Цыганок.