Принята повестка внеочередного пленарного заседания осенней сессии

Пленарные заседания

Сегодня, 30 декабря, в Доме Правительства открыто внеочередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва. К работе в сессионном зале приступили 84 депутата от фракций «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс».

В проект повестки дня включены законопроекты «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”» и «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”».

В числе приглашённых лиц на мероприятии присутствуют представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, начальник отдела нормотворчества Юридического департамента Центрального республиканского банка ДНР Михаил Попов, заместитель начальника отдела пресс-службы Аппарата Правительства ДНР Михаил Меркулов, ведущий специалист отдела подготовки законопроектов Управления законопроектной деятельности Судебного департамента при Верховном Суде ДНР Николай Цыганок.

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