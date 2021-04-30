Приняты изменения, вносимые в Закон «О пчеловодстве»

В пятницу, 30 апреля, в рамках очередного пленарного заседания депутаты Народного Совета рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О пчеловодстве».

О проекте закона рассказал депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Роман Удалов.

«Законопроектом предлагается усовершенствовать терминологический аппарат Закона «О пчеловодстве». Также используемые в Законе организационно-правовые формы юридических лиц, являющихся некоммерческими корпоративными организациями, приводятся в соответствие с Гражданским кодексом ДНР. Кроме того, проектом закона разграничиваются прохождение племенными пчелопитомниками и племенными пасеками государственной аттестации и получение племенного свидетельства (сертификата) на племенные (генетические) ресурсы. При этом уточняется, что выдача племенных свидетельств (сертификатов) на племенные (генетические) ресурсы осуществляется в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «О племенном деле в животноводстве». Принятие проекта закона будет способствовать повышению экономической эффективности и конкурентоспособности отрасли племенного дела в пчеловодстве».

Проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О пчеловодстве» был принят в двух чтениях в целом и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета.