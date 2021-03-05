Приняты нормы, направленные на повышение эффективности системы территориальной обороны Донецкой Народной Республики

В пятницу, 5 марта, в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обороне”».

С докладом перед депутатами выступил депутат Народного Совета Ярослав Аника.

«Проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обороне”» разработан для законодательного урегулирования вопросов организации, развёртывания и ведения в Донецкой Народной Республике территориальной обороны, а также определения основ работы межведомственных координирующих органов – штабов территориальной обороны. Проект закона определяет задачи и полномочия штабов территориальной обороны. Он также уточняет категории должностных лиц, наделённых полномочиями по организации их деятельности и руководству ими», – сказал докладчик.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обороне”» был принят в двух чтениях в целом. Он вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.