Приняты законодательные меры для гарантирования погашения задолженностей по выплатам гражданам Республики

Секретарь Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Оксана Сигидина поделилась подробностями Закона ДНР «О внесении изменения в статью 151 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».

«Статья 151 Уголовного кодекса ДНР предусматривает уголовную ответственность за невыплату заработных плат, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, что, безусловно, – прямое нарушение конституционных прав гражданина Республики. Стоит отметить, что состав невыплаты возникает только в том случае, если была реальная возможность выплатить заработную плату, в других же случаях состав указанного преступления отсутствует.

Сегодня парламент принял Закон, который предусматривает реабилитирующее обстоятельство для специального субъекта такого преступления, которым будет выступать руководитель организации, работодатель – физическое лицо, руководитель филиала, руководитель структурного подразделения организации и так далее. Но исключительно при условии погашения задолженности и иных компенсационных выплат.

Возможно освобождение от уголовной ответственности лица, которое в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела погасило сумму задолженности и иные компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством Республики ввиду задолженности по выплате заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», – подчеркнула парламентарий.

Закон ДНР «О внесении изменения в статью 151 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» принят Народным Советом 1 сентября в двух чтениях в целом с учётом поправок. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 151 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.