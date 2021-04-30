Приняты законодательные меры поддержки субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами

Сегодня, 30 апреля, в ходе пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 2501 и 2512 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе», разработанный членом Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Натальей Чекаревой.

С докладом по законопроекту выступила его инициатор.

«Настоящий проект закона направлен на поддержание работы, улучшение социально-экономического положения, укрепление финансовой стабильности субъектов хозяйствования, осуществляющих размещение отходов в местах, не предназначенных для накопления, хранения, захоронения отходов и не отвечающих требованиям экологической безопасности, либо в пределах населённого пункта или на расстоянии менее трёх километров от его границ, либо в специально отведённых местах или объектах, которые не обеспечивают полного исключения загрязнения окружающей среды.

Так, предлагается пролонгировать срок действия нормативных положений, предусмотренных пунктом 2501.1 статьи 2501 Закона «О налоговой системе», до получения субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере обращения с отходами, необходимой разрешительной документации на один или несколько видов деятельности, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Также законопроектом пролонгируется срок действия положений статьи 2512 рассматриваемого Закона до 1 января 2022 года», − сообщила парламентарий.

Наталья Чекарева добавила, что предложенные изменения обеспечат невозможность применения к обозначенным субъектам хозяйствования ставок экологического налога, увеличенных в пять раз, а также корректирующих коэффициентов при его уплате. Это позволит сохранить финансовую устойчивость указанных предприятий, а также модернизировать их основные фонды в целях улучшения качества предоставляемых услуг по вывозу твердых бытовых отходов и их размещению.

Депутаты проголосовали за принятие проекта закона в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 2501 и 2512 Закона Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» будет направлен на подпись Главе ДНР, вступит в силу в день, следующий за днём его опубликования на официальном сайте Народного Совета, и распространит своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.