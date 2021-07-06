Принятые парламентом процессуальные кодексы позволят оптимизировать работу судебной системы ДНР: Андрей Баевский в эфире программы «Прямая речь» (Видео)

Председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский принял участие в эфире программы «Прямая речь» на телеканале «Оплот ТВ», посвящённом законодательным нововведениям в гражданском праве Республики.

1 июля в Донецкой Народной Республике вступили в силу Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс, принятые парламентом 30 апреля. В ходе эфира Андрей Баевский рассказал об актуальности данных законодательных актов, а также предусмотренных ими новшествах, которые позволят гражданам защищать свои интересы и права в суде максимально эффективным образом и оптимизируют работу судебной системы Республики в целом.