Приведены в соответствие термины, применяемые в Законе «О воинской обязанности и военной службе», затрагивающие сферу образования

В пятницу, 5 марта, на пленарном заседании парламентарии рассмотрели проект закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе», разработанный Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.

С докладом перед парламентариями выступил министр образования и науки Михаил Кушаков.

«Принятие проекта закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» необходимо для приведения Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» в соответствие Закону Донецкой Народной Республики «Об образовании», установления единого понятийного аппарата, что в свою очередь будет способствовать устранению юридических коллизий и единообразию в нормативных правовых актах Донецкой Народной Республики. Законопроектом предлагается привести в соответствие отдельные правовые конструкции в части определения уровней образования и типов образовательных организаций», – сказал министр.

Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» принят в двух чтениях и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.