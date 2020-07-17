Продлена отсрочка наступления административной ответственности за отсутствие страховых полисов ОСАГО у владельцев транспортных средств

Сегодня, 17 июля, согласно повестке пленарного заседания парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”», разработанный депутатом Народного Совета, секретарём Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Натальей Чекаревой.

Представила законопроект коллегам его инициатор.

«На данный момент владельцы транспортных средств не могут получить страховой полис и застраховать риск своей гражданской ответственности в связи с тем, что отсутствует механизм заключения владельцами транспортных средств со страховщиком договоров обязательного страхования гражданской ответственности, обусловленный рядом причин подготовительного характера, выполняемых страховщиком.

Проект закона предусматривает пролонгацию до 1 октября 2020 года срока действия норм Закона, касающихся наступления административной ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», – сообщила депутат.

Парламентарии поддержали законопроект в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.