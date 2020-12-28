Продлены сроки оборудования регистраторов расчётных операций средствами передачи данных по проводным или беспроводным каналам связи

Депутат Народного Совета, председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала о положениях инициированного ею Закона ДНР «О порядке вступления в силу Закона ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов”».

«Согласно принятым 20 ноября 2020 года изменениям в Закон ДНР «О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов» субъектам хозяйствования необходимо привести в соответствие техническую составляющую регистраторов расчётных операций, а именно оборудовать их средствами передачи данных по проводным или беспроводным каналам связи. Однако надлежащая практическая реализация субъектами хозяйствования таких изменений требует значительных временных затрат и как следствие – установление соответствующего переходного периода.

Так, нормы, касающиеся приведения оборудования субъектами хозяйствования регистраторов расчётных операций средствами передачи данных по проводным или беспроводным каналам связи, вступят в силу 1 апреля 2021 года.

Также продлены до 1 января 2023 года сроки, предусматривающие исполнение обязанности субъектами хозяйствования подачи в Министерство доходов и сборов по проводным или беспроводным каналам связи электронных копий расчётных документов и фискальных отчётных чеков, содержащихся в контрольной ленте в памяти регистраторов расчётных операций или в памяти модемов, которые к ним присоединены, а также наступление ответственности для таких субъектов хозяйствования за неисполнение данной обязанности», – отметила Марина Жейнова.

Закон ДНР «О порядке вступления в силу Закона ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов”» принят в двух чтениях 28 декабря 2020 года. Далее Закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета ДНР.