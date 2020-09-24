Продолжается интеграция законодательства ДНР и России: определены полномочия Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки

Член Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Алла Оболенская прокомментировала нормы Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятого Народным Советом 24 сентября.

«Закон разработан для интеграции законодательства в сфере образования Донецкой Народной Республики и Российской Федерации. Он предполагает передачу функций по лицензированию и аккредитации образовательной деятельности от Министерства образования и науки Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и науки. Это позволит обеспечить независимый контроль качества образования и государственный надзор в данной сфере.

Кроме того, Закон определяет полномочия республиканского органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю и надзору в сфере образования и науки», – сообщила депутат.

Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», разработанный Комитетом Народного Совета по образованию, науке и культуре совместно с Республиканской службой по контролю и надзору в сфере образования и науки, принят Народным Советом в двух чтениях. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.