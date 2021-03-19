Продолжается работа депутатов над законопроектом «О молодёжной политике»

В пятницу, 19 марта, 2021 года состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям. На заседании парламентарии обсудили положения проекта закона «О молодёжной политике».

Председатель Комитета Владислав Бердичевский прокомментировал итоги заседания.

«Законопроект «О молодёжной политике», направлен на формирование и реализацию целостной и эффективной молодёжной политики как одной из составляющих государственной политики в сфере социально-экономического и культурного развития Донецкой Народной Республики.

В период становления Донецкой Народной Республики и создания новых социально-экономических и политических условий молодого государства необходимо определить основные цели, принципы и направления молодёжной политики. Разрабатываемый вектор в данной сфере должен соответствовать новым социально-экономическим и политическим условиям.

Реализация молодёжной политики даст импульс развитию активной гражданской позиции, правовой ответственности, патриотизма у молодёжи, позволит осуществить её эстетическое воспитание и профилактику девиантного поведения, сформировать культуру здорового образа жизни молодых граждан и укоренить процесс формирования в Донецкой Народной Республике единого, морально стойкого гражданского общества.

Принятие законопроекта позволит на законодательном уровне урегулировать правоотношения в сфере молодёжной политики. Задачи такого масштаба, поставленные перед нею, можно решить только посредством формирования системы республиканских и других молодёжных мероприятий, основанных на установленных законом приоритетных направлениях, понятных и востребованных в молодёжной среде и обществе», – рассказал Владислав Бердичевский.