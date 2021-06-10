Продолжается работа депутатов в комитетах Народного Совета (10.06.2021)

Сегодня, 10 июня, парламентарии продолжили работу в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Так, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству. Совместно с представителями заинтересованных органов парламентарии обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной деятельности».

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. Парламентарии обсудили заключения заинтересованных органов на проекты законов «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ» и «Об установлении ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, а также вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления безалкогольных тонизирующих напитков». Работа над указанными законопроектами будет продолжена с учётом поступивших предложений и замечаний.

Кроме того, на заседании Комитета по промышленности и торговле депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О защите прав потребителей».

Также в рамках взаимодействия между органами исполнительной власти и комитетами Народного Совета на заседании Комитета по бюджету, финансам и экономической политике, которое состоялось при участии представителя Главы ДНР в Народном Совете, уполномоченного по правам предпринимателей при Главе ДНР, а также представителей Министерства доходов и сборов, были рассмотрены концепции законопроектов, касающиеся внесения изменений в Закон «О налоговой системе» и в Закон «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий».