Продолжается работа депутатов в комитетах Народного Совета

Сегодня, 9 июня, продолжилась работа депутатов парламента в комитетах и комиссиях Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Так, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии рассмотрели проект закона «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения».

Также состоялось заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению обращения Министерства угля и энергетики ДНР о предоставлении разъяснений по применению Закона «Об особенностях регулирования имущественных отношений на территории Донецкой Народной Республики». В установленные законодательством сроки Комитетом будет подготовлен ответ на обращение с разъяснениями по указанному вопросу.

Кроме того, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии утвердили итоговую редакцию проекта закона «О науке и государственной научно-технической политике». В дальнейшем законопроект будет внесён на рассмотрение Народного Совета Донецкой Народной Республики.