Продолжается работа депутатов в округах (04.08 – 06.08)

Парламентариями были проведены встречи с жителями различных населённых пунктов Республики, граждане получили ответы на интересующие их вопросы, заявили об имеющихся проблемах.

Так, в среду, 4 августа, с жителями районов столицы встретились депутаты Народного Совета Евгений Гриценко, Дмитрий Чурадзе, Василий Перцев, Ярослав Лисобей, Ирина Костенко, Игорь Матрус, Юлия Михайлова, Ирина Попова, Леонид Присенко, Константин Кузьмин и Михаил Рымарь.

Жители были проинформированы о важности получения гражданства Донецкой Народной Республики и Российской Федерации и оформления СНИЛС. Горожане задавали волнующие их вопросы коммунального и социального характера. На заданные вопросы были даны разъяснения на месте, часть из них – взяты на контроль руководством и соответствующими структурными подразделениями районных администраций.

Депутаты Народного Совета Елена Шишкина и Максим Королюк провели выездные приёмы граждан в городе Макеевке.

На приёмах обсуждались темы получения СНИЛС и вакцинации. В ходе приёма депутатами были даны исчерпывающие ответы на все озвученные гражданами вопросы.

Депутат Народного Совета Елена Стяжкина провела сходы граждан в сёлах Вознесенка и Александровка Старобешевского района.

Обращения граждан были зафиксированы и переданы для решения в соответствующие службы, вопросы, в том числе касающиеся порядка получения гражданства РФ и оформления СНИЛС, – разъяснены на месте.

Депутаты Народного Совета Инна Лаевская, Лариса Ювко, Игорь Пашков, Сергей Тельных, Наталья Полянская в общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина в городе Горловке провели приём граждан.

В ходе приёма поступали обращения, связанные с получением паспорта РФ, оформлением СНИЛС и регистрацией на портале «Госуслуги», а также были заданы вопросы, связанные с вакцинацией против COVID-19 и работой жилищно-коммунального хозяйства. По некоторым темам были даны разъяснения на месте, вопросы, требующие более углублённого изучения, – поставлены на контроль.

Депутат Народного Совета Татьяна Журавлева в общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина в Иловайске провела личный приём граждан.

В ходе приёма были подняты важные вопросы, волнующие жителей города. Татьяна Владимировна выслушала информацию о трудностях в оформлении наследства, прошения об упрощении подачи документов на паспорт ДНР, об оказании содействия в проведении мероприятия, приуроченного к седьмой годовщине освобождения города Иловайска.

Депутаты Народного Совета Андрей Ворошилов и Пётр Шимановский провели встречи с жителями города Енакиево.

Горожане обратились к парламентариям с вопросами жилищно-коммунального характера. На все поступившие обращения были даны детальные разъяснения. Также в диалогах были затронуты темы, касающиеся паспортизации, получения СНИЛС и регистрации на портале «Госуслуги».

В Новоазовске и сёлах Хомутово и Самойлово Новоазовского района встретились с местными жителями депутаты Народного Совета Владимир Медведев и Александр Короткий.

На повестку дня были вынесены вопросы, касающиеся жизни города, благоустройства, эпидемиологической ситуации в Республике, особое внимание было уделено темам получения паспорта ДНР и РФ, оформления СНИЛС и медицинской страховки, а также регистрации на портале «Госуслуги».

Депутат Народного Совета Александр Дяговец провёл приём граждан в общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина в городе Комсомольском.

Жители задали парламентарию вопросы касательно содействия в получении паспорта гражданина ДНР, а также юридические и иные вопросы. В ходе приёма депутат дал разъяснения согласно действующему законодательству ДНР, некоторые из озвученных проблем взяты на контроль.

Депутат Народного Совета Мирослав Руденко побывал в Ясиноватой, где встретился с жителями города.

Горожанами были подняты темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Кроме того, в рамках встречи прошло обсуждение необходимости получения паспортов ДНР и Российской Федерации, а также вакцинации.

В четверг, 5 августа, продолжились приёмы граждан. В районах столицы с жителями встретились депутаты Народного Совета Александр Куренков, Александр Ковтырин, Максим Кныш, Дмитрий Дезорцев, Леонид Присенко, Алексей Дорофеев, Ирина Костенко, Александр Банах и Дмитрий Чурадзе.

Горожане были проинформированы о текущей общественно-политической, социально-экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации в районах, о программах восстановления жилого фонда и районных объектов социальной сферы, разрушенных в результате обстрелов со стороны ВСУ, о процедуре получения паспортов ДНР и РФ, а также СНИЛС, о вакцинации и соблюдении правил пожарной безопасности.

В свою очередь, граждане задали парламентариям интересующие их вопросы жилищно-коммунального характера, касательно оформления СНИЛС, регистрации на портале «Госуслуги». Депутатами на месте были даны разъяснения, вопросы, требующие более тщательного изучения, – взяты на контроль.

Депутат Народного Совета Владислав Русанов провёл приём граждан в общественной приемной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина в городе Новоазовске.

В отношении всех озвученных гражданами проблем парламентарием в рамках действующего законодательства ДНР были даны компетентные и исчерпывающие разъяснения и рекомендации.

С трудовыми коллективами города Шахтёрска пообщался депутат Народного Совета Максим Паршин.

Депутатом были даны исчерпывающие ответы на все озвученные гражданами вопросы, в том числе касательно вакцинации, паспортизации и регистрации на портале «Госуслуги».

Депутат Народного Совета Инна Лаевская встретилась с трудовыми коллективами посёлка городского типа Зайцево города Горловки.

На встрече были рассмотрены темы получения паспортов ДНР и РФ, оформления СНИЛС гражданами, вступившими в гражданство Российской Федерации без выезда за пределы Донецкой Народной Республики, а также вакцинации.

Депутат Народного Совета Владислав Бердичевский провёл приём граждан в городе Ясиноватой.

Парламентарий ответил на все поставленные жителями вопросы, которые в основном касались жизнедеятельности города. Поступившие обращения были зафиксированы и переданы для решения в соответствующие службы, вопросы, в том числе по темам получения гражданства РФ и оформления СНИЛС, – разъяснены на месте.

Депутат Народного Совета Андрей Ворошилов побывал в посёлке городского типа Карло-Марксово города Енакиево, где провёл сход граждан.

На встрече рассматривались различные проблемы жизнедеятельности посёлка, в том числе коммунальные и социальные. Всем гражданам были даны разъяснения в полном объёме, разрешение некоторых проблем взято на контроль.

В пятницу, 6 августа, депутат Народного Совета Максим Кныш провёл приём граждан в городе Макеевке.

Поступившие от граждан обращения были зафиксированы и переданы для решения в соответствующие службы города, все вопросы, в том числе касающиеся получения паспорта РФ, гражданства РФ и оформления СНИЛС, – разъяснены на месте.

С жителями села Весёлое Ясиноватского района встретился депутат Народного Совета Виталий Кравец.

Гражданами поднимались темы оказания содействия в получении компенсации за жильё, разрушенное в ходе боевых действий 2014 года, и получения вакцины против COVID-19. Всем обратившимся гражданам даны разъяснения согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики.