Продолжается работа депутатов в округах

С 23 по 26 августа парламентарии провели 46 приёмов граждан, 33 встречи с трудовыми коллективами и 35 сходов. Всего в работе парламентариев в округах за 4 дня приняло участие порядка 1100 граждан Республики.

В понедельник, 23 августа, приёмы состоялись в Донецке, Макеевке, Снежном. Депутаты провели плодотворную работу в городах и районах Республики: Анастасия Селиванова – в Тельмановском районе, Тамер Абду – в городе Кировском, Алексей Жигулин – в Харцызске.

Владимир Мошкин посетил с рабочим визитом сёла Шахтёрского района Степановка, Мариновка, Сауровка. Депутат ответил на вопросы граждан. Ряд проблем парламентарий взял под личный контроль.

Во вторник, 24 августа, депутаты организовали рабочие визиты в Моспино, Зугрэс, Шахтёрск и Снежное.

В среду, 25 августа, депутаты посетили Горловку, Старобешевский район, Дебальцево, Углегорск.

Сергей Тельных провёл встречи с гражданами в посёлке городского типа Гольмовском. Александр Дяговец посетил сёла Стыла и Коммунаровку.

В четверг, 26 августа Владислав Русанов посетил Новоазовский район, провёл встречи с трудовыми коллективами в селе Роза Люксембург.

Состоялся ряд встреч в Амвросиевском районе.