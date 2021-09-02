Продолжается работа депутатов в округах

Продолжается работа депутатов Народного Совета в округах. Так, с 30 августа по 1 сентября было проведено более 20 приёмов граждан, 13 встреч с трудовыми коллективами и 18 сходов граждан.

В понедельник, 30 августа, приём граждан и встречи с трудовыми коллективами в Макеевке провела Ольга Грязнова.

Елена Стяжкина пообщалась с жителями Старобешевского района, посёлка Новый Свет.

Пётр Шимановский провёл работу с гражданами в Енакиево. Юрий Леонов – в Амвросиевке, а Андрей Ворошилов – в Юннокомунаровске.

Во вторник, 31 августа, встречи с населением Республики состоялись в Донецке, Макеевке, Енакиево.

В первый день осени, 1 сентября, Владимир Мошкин провёл четыре схода граждан в сёлах Шахтёрского района.

Сергей Ковальчук и Фёдор Березин общались с жителями Старобешевского района. Также встречи прошли в Горловке, Зугрэсе, Харцызске и Енакиево.

Всего в мероприятиях приняли участие более 500 граждан Республики.