Продолжается работа депутатов в округах
С 14 по 17 января депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики провели 5 приёмов граждан, 6 встреч с трудовыми коллективами и 2 схода граждан.
В пятницу, 14 января, Мирослав Руденко встретился с трудовыми коллективами Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Дебальцево» и Дебальцевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 5.
С жителями Донецка встретились Александр Хряков и Ярослав Лисобей.
В понедельник, 17 января, Ольга Грязнова и Ирина Дианова посетили с рабочим визитом Макеевку.
Александр Серёженко встретился с жителями Горловки, а также с трудовым коллективом Пантелеймоновской поселковой администрации.
Александр Авдеев провёл рабочую встречу с трудовым коллективом Енакиевского противотуберкулёзного диспанцера
С жителями столицы встретились Наталья Пшеничная, Ярослав Лисобей и Александр Банах.
Всего в мероприятиях приняли участие более 300 граждан Республики.
Парламентарии обсудили с гражданами вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства. По некоторым вопросам даны разъяснения на местах, а вопросы, требующие более детального изучения, взяты на личный контроль парламентариев.