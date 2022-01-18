Продолжается работа депутатов в округах

С 14 по 17 января депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики провели 5 приёмов граждан, 6 встреч с трудовыми коллективами и 2 схода граждан.

В пятницу, 14 января, Мирослав Руденко встретился с трудовыми коллективами Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Дебальцево» и Дебальцевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 5.

С жителями Донецка встретились Александр Хряков и Ярослав Лисобей.

В понедельник, 17 января, Ольга Грязнова и Ирина Дианова посетили с рабочим визитом Макеевку.

Александр Серёженко встретился с жителями Горловки, а также с трудовым коллективом Пантелеймоновской поселковой администрации.

Александр Авдеев провёл рабочую встречу с трудовым коллективом Енакиевского противотуберкулёзного диспанцера

С жителями столицы встретились Наталья Пшеничная, Ярослав Лисобей и Александр Банах.

Всего в мероприятиях приняли участие более 300 граждан Республики.

Парламентарии обсудили с гражданами вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства. По некоторым вопросам даны разъяснения на местах, а вопросы, требующие более детального изучения, взяты на личный контроль парламентариев.