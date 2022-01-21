Продолжается работа депутатов в округах

С 18 по 20 января депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики провели 15 приёмов граждан, 7 встреч с трудовыми коллективами и 3 схода граждан.

Во вторник, 18 января, с жителями Донецка встретились Александр Хряков и Александр Гриденко.

Максим Паршин провёл приём граждан в Шахтёрске, Юрий Закаблук встретился с жителями Снежного, а Дмитрий Огилец побывал с рабочим визитом в Докучаевске.

В среду, 19 января, Сергей Тельных и Игорь Пашков встретились с жителями Горловки, а Александр Быкадоров – с жителями Харцызска.

Роман Лепа побывал с рабочим визитом в пгт Оленовка, а Наталья Чекарева в Тельманово.

С жителями столицы встретились Ирина Костенко и Юрий Мартынов.

В четверг, 20 января, Максим Паршин встретился с горняками Шахтёрска, а Наталья Волкова, Александр Ковтырин, Алла Оболенская и Дмитрий Дезорцев провели сходы с жителями Донецка.

Всего в мероприятиях приняли участие более 300 граждан Республики.

На встречах с жителями Республики обсуждались актуальные социально-бытовые вопросы, среди которых доставка бытового угля пенсионерам угольной промышленности, пенсионное обеспечение, получение гуманитарной помощи, а также вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства.

По каждому вопросу даны ответы, в отдельных случаях проведены дополнительные консультации. Обращения граждан, требующие более детального изучения, взяты на личный контроль парламентариев.