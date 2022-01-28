Продолжается работа депутатов в округах

С 25 по 27 января депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики провели 14 приёмов граждан, 6 встреч с трудовыми коллективами и 7 сходов граждан.

Во вторник, 25 января, с жителями Донецка встретились Александр Хряков и Алексей Дорофеев.

Александр Бондаренко провёл приём граждан в Зугрэсе, Дмитрий Огилец встретился с жителями Докучаевска, а Юрий Закаблук побывал с рабочим визитом в Снежном.

В среду, 26 января, Игорь Пашков встретился с жителями Горловки, Татьяна Журавлева – с жителями Харцызска, а Пётр Шимановский побывал в Енакиево.

Роман Лепа посетил с рабочим визитом пгт Оленовка, а Виталий Кравец встретился с жителями села Яковлевка Ясиноватского района.

Максим Королюк провёл приём граждан в Макеевке, а Михаил Рымарь – в Донецке.

В четверг, 27 января, с жителями Донецка встретились Сергей Абуков, Александр Ковтырин, Алексей Дорофеев и Ярослав Лисобей.

Всего в мероприятиях приняли участие более 300 граждан.

На встречах с жителями Республики обсуждались актуальные вопросы, которые в основном касались сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Парламентариями были даны ответы на все озвученные в рамках мероприятий вопросы, в необходимых случаях проведены консультации. Вопросы, требующие более детального изучения, взяты депутатами на личный контроль.