Продолжается работа депутатов в округах

Деятельность депутатов

С начала рабочей недели парламентарии провели встречи с жителями населённых пунктов Республики.

Так, в понедельник, 2 августа, депутат Народного Совета Ольга Кравцова совместно с представителями управлений и отделов администрации города Шахтёрска в общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина провела приём граждан по личным вопросам.

Рассмотрено обращение о замене аварийных электрических опор. Направлено соответствующее ходатайство в профильные службы. Заявителю даны разъяснения.

В общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина в городе Снежное состоялся выездной приём граждан депутатом Народного Совета Сергеем Чучиным.

На все озвученные гражданами вопросы парламентарий в рамках действующего законодательства ДНР дал компетентные и исчерпывающие разъяснения и рекомендации.

Депутат Народного Совета Виталий Кравец совместно с главой Спартаковской сельской администрации провёл сход граждан в посёлке Донецк Северный.

На встрече были подняты вопросы о соблюдении особого противопожарного режима, получении паспортов ДНР и РФ, возможности оформления СНИЛС гражданами, получившими гражданство Российской Федерации, без выезда за пределы Донецкой Народной Республики, об оказании помощи Общественным движением «Донецкая Республика» в приобретении лекарств и другие.

На все вопросы даны разъяснения в полном объёме, некоторые взяты на контроль.

Жители Калининского района столицы встретились с депутатом Народного Совета Ириной Поповой, первым заместителем главы администрации района, а также с представителями местной администрации и коммунальных предприятий.

На встрече поднимались различные вопросы жизнедеятельности района, в том числе коммунальные и социальные.

Поступившие обращения зафиксированы и переданы для решения в соответствующие службы, вопросы – разъяснены на месте. Были затронуты вопросы получения паспорта РФ и оформления СНИЛС.

В городе Ясиноватая состоялся сход граждан с участием депутата Народного Совета Мирослава Руденко и заместителя начальника ОЖКХ города.

В ходе встречи горожане обратились к организаторам с проблемными вопросами, связанными с жилищно-коммунальным хозяйством. Все вопросы разъяснены на месте, некоторые — поставлены на контроль.

В рамках встречи были затронуты темы получения паспортов ДНР и Российской Федерации.

В этот же день депутат Народного Совета Татьяна Журавлева совместно с главой администрации города Зугрэса и депутатом Молодёжного Парламента Александром Медведевым провела встречу с жителями домов № 1 и № 3 по улице Маяковского в городе Зугрэсе.

В ходе общения от жителей поступали вопросы о вывозе ТБО, ремонте кровли, покосе карантинных трав, обрезке (спиле) аварийных деревьев и другие.

На все вопросы были даны разъяснения, а также соответствующие поручения для решения поставленных задач.

Депутат Народного Совета Максим Паршин в общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина провёл приём граждан по личным вопросам совместно с представителями управлений и отделов администрации города Шахтёрска.

Депутатом были даны исчерпывающие ответы на все озвученные гражданами вопросы, в том числе и в отношении вакцинации.

В общественной приёмной председателя Общественного движения «Донецкая Республика» Дениса Пушилина в Калининском районе города Донецка провела приём граждан депутат Народного Совета Марина Жейнова.

Ответы на вопросы были даны на месте, обращения граждан – зафиксированы и переданы в соответствующие инстанции для решения проблем.

В этот же день Марина Жейнова приняла участие в сходе граждан Калининского района города Донецка, на котором совместно с заместителем главы администрации района ответила на поставленные жителями вопросы, которые в основном касались жизнедеятельности района.

Поступившие обращения были зафиксированы и переданы для решения в соответствующие службы, вопросы – разъяснены на месте. Были затронуты вопросы получения гражданства РФ и оформления СНИЛС.

Выездной приём граждан в городе Ждановка провёл депутат Народного Совета Владимир Чекун.

Граждане обратились с просьбами об оказании содействия в получении компенсации за жильё, разрушенное в ходе боевых действий 2014 года, и о получении вакцины против COVID-19 населением города Ждановка. Всем обратившимся гражданам были даны разъяснения согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики.

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